МАИ разрабатывает виртуальные испытания композитов для авиации нового поколения

«При изготовлении современных самолетов производители все чаще используют полимерные композиционные материалы — материалы, которые легче и прочнее металлов и не подвержены коррозии. Однако методы расчета прочности и сертификации конструкций до сих пор были ориентированы на металлы и зачастую не работают для сложной, разнородной структуры композитов. Это вынуждает производителей проводить колоссальный объем дорогостоящих и длительных натурных испытаний, чтобы доказать безопасность нового крыла или фюзеляжа. Суть проекта не просто создать модель, а сделать переход от планового техобслуживания к прогнозному, которое предотвращает проблему до ее возникновения. Такой подход позволит осуществлять более безопасную и экономически эффективную эксплуатацию», — заявила инженер Центра композиционных конструкций МАИ Елизавета Рыжова, чьи слова приводятся в сообщении.