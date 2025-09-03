Конгресс США опубликовал 33 тысячи материалов по делу Эпштейна

Комитет по надзору и правительственной реформе при Палате представителей США обнародовал свыше 33 тысяч документов, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в растлении несовершеннолетних.
Согласно заявлению комитета, эти материалы были получены им из Министерства юстиции США в августе. Часть информации в документах была отредактирована, чтобы не допустить раскрытия личных данных жертв сексуальной эксплуатации.
«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы получить ответы и сделать это как можно скорее», — заявил председатель Комитета Джеймс Комер.
Ранее стало известно, что американский предприниматель Илон Маск и его брат Кимбал фигурируют в документах по делу Джеффри Эпштейна.
Кроме этого, накануне гражданин России Джон Дуган заявил, что его силами были вывезены из США архивы Эпштейна в виде 700 видео.