В Госдуме предложили бесплатно заменять нестандартные номера машин

Как пояснил РИА Новости Миронов, с 1 января 2025 года вступили в силу изменения национального стандарта, предусматривающие обязательное изображение флага на регистрационных знаках. Вместе с тем, по его словам, есть исключения для целого категорий транспортных средств, например, для легковых такси, которые позволяют использовать знаки старого образца. При этом отсутствует норма, обязывающая заменить знаки без триколора, пояснил парламентарий.