Участников ВЭФ-2025 встречают в костюмах моряков и чаек

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Участников Восточного экономического форума-2025 встречают в костюмах моряков и чаек на «Улице Дальнего Востока» во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
Также по набережной гуляют представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах, которые приветствуют гостей, заряжая хорошим настроением.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.