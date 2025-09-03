Сын Алена Делона подал иск об отмене второго завещания актера

Кроме того, сын актера намерен оспорить дарственную, оформленную на Аннушку в феврале 2023 года, когда Делон проходил лечение в женевской клинике. Иск подан спустя год после смерти актера — теперь Ален-Фабьен получил доступ к медицинским документам отца за период с 2019 года. В них зафиксированы проблемы с памятью и восприятием, что подтверждает его позицию о недееспособности Делона при подписании второго завещания.