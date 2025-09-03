Сын Алена Делона подал иск об отмене второго завещания актера

Ален-Фабьен Делон, сын скончавшегося в августе 2024 года актера Алена Делона, подал в суд на свою сестру Аннушку и сводного брата Энтони с требованием аннулировать второе завещание отца. По его мнению, документ, подписанный в 2022 году, был оформлен в период, когда актер уже не мог принимать осознанные решения. Об этом сообщает газета Le Monde.
Ален-Фабьен недоволен тем, что обновленное завещание передает исключительные права на творческое наследие Алена Делона Аннушке, которая последние годы жила с отцом в Швейцарии. Он требует вернуться к первоначальному завещанию 2015 года, где имущество делилось поровну: 50% — Аннушке и по 25% — каждому из сыновей.
Кроме того, сын актера намерен оспорить дарственную, оформленную на Аннушку в феврале 2023 года, когда Делон проходил лечение в женевской клинике. Иск подан спустя год после смерти актера — теперь Ален-Фабьен получил доступ к медицинским документам отца за период с 2019 года. В них зафиксированы проблемы с памятью и восприятием, что подтверждает его позицию о недееспособности Делона при подписании второго завещания.
Первое судебное заседание назначено на 9 марта 2026 года. Адвокат сына подчеркнула, что целью иска является поиск истины, а не финансовая выгода.