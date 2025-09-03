«Аэрофлот» на ВЭФ представил «винное казино»

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Посетители стенда авиакомпании «Аэрофлот» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) могут принять участие в «винном казино», передает корреспондент РИА Новости.
Представлено три вида игристых, белых и красных вин российского производства. Участникам необходимо определить, к какому региону относится вино и сделать ставку на один из сортов вина.
Сомелье перед началом партии дает рекомендации и небольшие советы, как определить напиток. Закуски к винам делает шеф-повар Владимир Мухин.
По завершении игры участники могут получить 2 тысячи миль по бонусной программе «Аэрофлота», 20%-ную скидку SimpleWine, а также небольшие памятные призы.
В игре принимают участие шестеро гостей, для игры необходимо записаться заранее.
ВЭФ-2025 проходит 3−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.