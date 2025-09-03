Полковник Матвийчук: Одесса пропала с карты Украины из-за буферной зоны

Создание буферной зоны в районе Одесской и Николаевской областей защитит новые и приграничные регионы России, а также акваторию Черного моря от ударов ВСУ, сообщил в беседе с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Напомним, пользователи Сети обратили внимание на карту, которая висела за спиной начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова во время брифинга об итогах весенне-летней кампании.
На кадрах Минобороны заметили карту Украины без выхода к морю, то есть из ее границ исключены Одесская и Николаевская области.
«Полагаю, что в Одесской и Николаевской областях могут создать буферную зону. У Украины есть дальнобойное оружие, дальность которого может достигать 100−200 км. А вот эта предполагаемая буферная зона отбрасывает практически все артиллерийские боеприпасы, которые могут долететь, и тактические ракеты, которые также есть на вооружении у Украины», — отметил эксперт.
Матвийчук добавил, что создание буферной зоны в таких границах защитит и гражданский торговый флот в Черном море.
Ранее военный эксперт Кнутов рассказал, как русская супербомба разнесла тайный бункер ВСУ под Одессой.