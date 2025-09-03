Трамп, комментируя парад в Пекине, обвинил РФ, КНР и КНДР в заговоре

«Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин об огромной поддержке и “крови”, которые США предоставили Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика… Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые тёплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против США», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.