Трамп, комментируя парад в Пекине, обвинил РФ, КНР и КНДР в заговоре

Си Цзиньпин в ходе выступления на военном параде в Пекине не упомянул США.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Северная Корея якобы планируют «заговор» против США.

Он прокомментировал военный парад в Пекине. Трамп обратился к китайскому лидеру Си Цзиньпину, заявив об «огромной поддержке», оказанной Вашингтоном в ходе Второго мирового конфликта, а также попросил Си Цзиньпина передать «тёплые пожелания» президенту РФ Владимиру Путину, а также лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

«Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин об огромной поддержке и “крови”, которые США предоставили Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика… Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые тёплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против США», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Си Цзиньпин в ходе выступления на военном параде в Пекине не упомянул американцев, но выразил благодарность всем государствам за вклад в победу во Второй мировой войне.

Ранее Путин заявил, что Соединённые Штаты при Трампе начали прислушиваться к позиции РФ.

