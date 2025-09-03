Исполнитель песни «Третье сентября» Шуфутинский попал в базу «Миротворца»*

Согласно информации, опубликованной на сайте, имя Шуфутинского появилось в базе данных в 2017 году в связи с его визитом в Крым. В январе 2023 года против артиста также были введены санкции по решению президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС информацию из базы данных.