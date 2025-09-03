Исполнитель песни «Третье сентября» Шуфутинский попал в базу «Миротворца»*

Шуфутинского внесли в базу «Миротворца»* за поездку в Крым.
Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский с 2017 года числится в базе данных украинского сайта «Миротворец»* (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Такие данные приводятся журналистами.
Согласно информации, опубликованной на сайте, имя Шуфутинского появилось в базе данных в 2017 году в связи с его визитом в Крым. В январе 2023 года против артиста также были введены санкции по решению президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС информацию из базы данных.
За свою творческую карьеру Михаил Шуфутинский выпустил порядка 30 сольных альбомов. Наибольшую известность ему принесла песня «Третье сентября», ставшая своеобразной визитной карточкой исполнителя. Автором музыки этой композиции выступил Игорь Крутой, а текст написал Игорь Николаев. Впервые артист исполнил ее в 1993 году, композиция популярна.
Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, позиционирует себя как платформа для установления личностей и публикации персональных данных лиц, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В так называемый «черный список» ресурса за последние годы неоднократно попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или по каким-либо другим причинам вызвавшие недовольство авторов сайта.
Так, недавно в него внесли российского актера Романа Попова. Он известен по роли в сериале «Полицейский с Рублевки». Причина — его интервью годичной давности о пребывании в зоне спецоперации. При этом актер сейчас борется с рецидивом рака мозга.
* «Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ.