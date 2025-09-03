Ричмонд
Врач Чернышова объяснила, как снизить риски развития сахарного диабета

Терапевт посоветовала вести более активный образ жизни.

Источник: Аргументы и факты

Для профилактики развития сахарного диабета второго типа необходимо периодически сдавать кровь на сахар и вести более активный образ жизни. Об этом aif.ru заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Во-первых, самое главное, периодически сдавать кровь на сахар, глюкозу в крови определять. В случае повышения — начать обследоваться дальше. Это особенно важно в тех случаях, когда у родственников, прежде всего у родителей или у дедушек или бабушек, был сахарный диабет второго типа, потому что здесь наследственность играет не последнюю роль», — сказала Чернышова.

Также врач посоветовала вести более активный образ жизни.

«Заниматься физически активными занятиями: прогулками, спортивными тренировками, плаванием. Правильно питаться. Рекомендации по питанию для лечения и для профилактики можно обсудить с диетологом или терапевтом», — резюмировала Чернышова.

Ранее врач Екатерина Кашух назвала борозды на ногтях одним из симптомов сильного стресса.