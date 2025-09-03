Врач Чернышова объяснила, как снизить риски развития сахарного диабета

Для профилактики развития сахарного диабета второго типа необходимо периодически сдавать кровь на сахар и вести более активный образ жизни. Об этом aif.ru заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.
«Во-первых, самое главное, периодически сдавать кровь на сахар, глюкозу в крови определять. В случае повышения — начать обследоваться дальше. Это особенно важно в тех случаях, когда у родственников, прежде всего у родителей или у дедушек или бабушек, был сахарный диабет второго типа, потому что здесь наследственность играет не последнюю роль», — сказала Чернышова.
Также врач посоветовала вести более активный образ жизни.
«Заниматься физически активными занятиями: прогулками, спортивными тренировками, плаванием. Правильно питаться. Рекомендации по питанию для лечения и для профилактики можно обсудить с диетологом или терапевтом», — резюмировала Чернышова.
