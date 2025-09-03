Марочко рассказал об ожесточенных боях FPV-дронами в Купянске

В Купянске Харьковской области складывается очень сложная и напряженная ситуация, российские и украинские войска используют большое количество FPV-дронов. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее он же заявлял, что порядка 50 украинских военнослужащих покинули свои позиции в Купянске, бросив вооружение и военную технику.
«Ситуация на Купянском направлении крайне сложная и напряженная. Сейчас в самом Купянске большое количество FPV-дронов используется как с одной, так и с другой стороны, а так называемая серая зона имеет очень широкое пространство. Сейчас в большей степени на линии боевого соприкосновения идет именно война дронов», — сказал собеседник издания.
Марочко сообщал aif.ru, что российские войска смогли закрепиться на северных окраинах Купянска в Харьковской области.
Также военный эксперт рассказывал aif.ru, где пытаются укрыться украинские военные, которые сбежали со своих позиций под Купянском. Кроме того, по его словам, для солдат ВСУ является великим счастьем сдаться в плен Вооруженным силам РФ, поскольку их уничтожают заградотряды, состоящие из боевиков нацбатальонов «Азов»* и «Айдар»*.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.