Марочко рассказал об ожесточенных боях FPV-дронами в Купянске

«Ситуация на Купянском направлении крайне сложная и напряженная. Сейчас в самом Купянске большое количество FPV-дронов используется как с одной, так и с другой стороны, а так называемая серая зона имеет очень широкое пространство. Сейчас в большей степени на линии боевого соприкосновения идет именно война дронов», — сказал собеседник издания.