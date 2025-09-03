Ричмонд
Адвокат Молохов рассказал о работе Игоря Стрелкова в швейном цеху колонии

В январе 2024 года суд в Москве приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима.

Источник: Аргументы и факты

Адвокат Александр Молохов рассказал, кем работает отбывающий наказание в колонии экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Он работает обмеловщиком на швейном производстве», — сообщил aif.ru адвокат.

Отметим, что обмеловщик — работник швейного производства, который размещает на ткани выкройки, обводит их мелом и готовит настил к раскрою.

Ранее Молохов опроверг появившиеся в СМИ публикации о том, что у Стрелкова, отбывающего срок в колонии № 5 Кирово-Чепецка Кировской области, ухудшилось здоровье. Данную информацию он назвал вбросом, Также адвокат рассказал aif.ru в каких условиях содержится экс-министр обороны ДНР.

Напомним, в январе 2024 года суд в Москве приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима и запретил на три года администрировать сайты по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.