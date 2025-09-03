Квадратные госномера могут исчезнуть: вот на что их могут заменить

Напомним, что с 1 января 2025 года все новые автомобильные номера в России должны иметь изображение флага. Однако для некоторых транспортных средств, например такси, разрешено использовать старые номера. При этом менять уже выданные номера без флага на новые — не надо, так как такого требования в новых правилах нет.