Квадратные госномера могут исчезнуть: вот на что их могут заменить

Лидер партии СРЗП Сергей Миронов предложил за полгода бесплатно поменять нестандартные госномера на автомобилях. Новые номера должны быть одинаковыми и с российским флагом. Соответствующее письмо было направлено Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии.
«Давайте уважать свою страну и ее государственные символы. Мелочей здесь быть не должно», — сказал Миронов.
Напомним, что с 1 января 2025 года все новые автомобильные номера в России должны иметь изображение флага. Однако для некоторых транспортных средств, например такси, разрешено использовать старые номера. При этом менять уже выданные номера без флага на новые — не надо, так как такого требования в новых правилах нет.
Депутат уверен, что если всем поменять номера на единые с флагом, то это поможет решить несколько проблем: все номера будут выглядеть одинаково, уменьшится количество путаницы и мошенничества с поддельными номерами, а честные водители будут защищены от неправомерных действий.
