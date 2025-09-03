Жертва или лгунья: на покалеченную в Дубае модель подадут в суд в 3 странах

Участники вечеринки в Дубае, после которой украинскую модель Марию Ковальчук нашли покалеченной, подали против девушки и ее матери Анны в суд, их обвиняют в клевете в интервью. Судебные иски поданы в трех странах — ОАЭ (где произошли события), в Норвегии (где Мария и ее мать Анна дали интервью) и на Украине (где они выступили на телевидении).
Почему против Марии Ковальчук подали в суд.
В интервью Ксении Собчак Мария впервые рассказала, что с ней произошло. Девушка проспала рейс в Таиланд, и ее выселили из отеля. Позже она встретила 19-летнего Артема Папазова, который якобы пригласил ее к себе в номер и предложил организовать частный перелет. Там также собрались 19-летняя Александра Мерцалова, 16-летняя Милена, 21-летний Максим Крашенинников и 28-летний Александр Лаптинский. Ковальчук утверждает, что после вечеринки эта компания стала ей угрожать. Она попыталась сбежать, но ее догнали, избили и сбросили с высоты.
Группа из пяти человек, включая Милену Долганову, Александру Мерцалову, Артёма Папазова, Александра Лаптинского и Максима Крашенинникова, оспаривает обвинения Ковальчук в причастности к её травмам.
Долганова утверждает, что они пытались решить вопрос мирным путем и не доводить дело до суда. Участники вечеринки предложили Марии и Анне Ковальчук опровергнуть их слова из интервью. Однако, как утверждает Долганова, после угроз со стороны матери модели они решили обратиться в суд.
Суд в трех странах.
Суды в Объединенных Арабских Эмиратах, Норвегии и Украине возможны, основания для иска есть в случае, если интервью или его цитаты были доступны на территории каждой из этих стран и если оно повлияло на репутацию истцов, пояснил aif.ru адвокат Сергей Жорин.
В ОАЭ суды жестко относятся к вопросам клеветы и защиты чести и достоинства. Там в случае признания вины возможна даже уголовная ответственность. В Норвегии действует европейский стандарт: свобода слова и защита репутации. Суд оценивает баланс: общественный интерес и личная репутация.
«Украина — клевета декриминализована, но есть возможность подавать гражданские иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Можно взыскать компенсацию морального вреда», — добавил Жорин.
Адвокат подчеркнул, что решение одного суда не признается автоматически в другом.
«Если в одном из процессов (например, в Норвегии) суд признает слова Ковальчук клеветой и взыщет компенсацию, это решение может быть представлено в судах других стран как “дополнительное доказательство”. Но автоматически оно не действует — придётся проходить всю процедуру снова», — уточнил он.
Если вина Ковальчук и ее матери будет доказана, то суд может потребовать удалить интервью, распространить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда. В некоторых случаях может наступить уголовная ответственность.
Ковальчук придется доказать, что она не лгала.
«В большинстве стран бремя доказывания достоверности информации лежит на ответчике. Именно ответчику нужно доказать, что распространенная информация соответствует действительности. Например то, что истцы причастны к инциденту. В противном случае, если ответчики не докажут достоверность распространенных сведений — суд встанет на сторону истцов», — сказал Жорин.
Тем, кто подал в суд против Ковальчук, потребуется доказать, что интервью реально вышло, а цитаты доступны в стране расссмотрения дела (например, публикация в интернете, доступная жителям Норвегии или Украины). Во-вторых, доказать, что сведения в интервью порочат именно истца.
Также участникам дубайской вечеринки на заседании предстоит доказать, что был нанесен ущерб их репутации, и они подверглись социальному осуждению.
Чем известна покалеченная в Дубае Ковальчук.
До происшествия в Дубае Мария Ковальчук была относительно неизвестной моделью. Она работала моделью и имела аккаунт на платформе OnlyFans, где размещала контент для подписчиков. Однако масштабной популярности или известности в медиа-пространстве ей удалось достичь именно после трагичного инцидента в Дубае.
После того, как Ковальчук нашли на улице с тяжелыми травмами, ее немедленно доставили в местную больницу. Врачи диагностировали переломы ног, рук и позвоночника, а также сотрясение мозга. Ей потребовалось пройти ряд серьезных медицинских процедур и операционных вмешательств, стоимость которых, по данным СМИ, превысила десятки миллионов рублей.
В ходе лечения Мария Ковальчук смогла частично восстановиться физически, хотя процесс реабилитации продолжился и после отъезда из Дубая.