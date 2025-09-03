Жертва или лгунья: на покалеченную в Дубае модель подадут в суд в 3 странах

В интервью Ксении Собчак Мария впервые рассказала, что с ней произошло. Девушка проспала рейс в Таиланд, и ее выселили из отеля. Позже она встретила 19-летнего Артема Папазова, который якобы пригласил ее к себе в номер и предложил организовать частный перелет. Там также собрались 19-летняя Александра Мерцалова, 16-летняя Милена, 21-летний Максим Крашенинников и 28-летний Александр Лаптинский. Ковальчук утверждает, что после вечеринки эта компания стала ей угрожать. Она попыталась сбежать, но ее догнали, избили и сбросили с высоты.