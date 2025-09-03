Эксперт Мкртчян: туристам из РФ стоит посетить Шанхай и Макао без визы

Алексан Мкртчян добавил, что туристам стоит посетить Харбин, Пекин, Сиань, Урумчи и Гуанчжоу, крупный портовый город. Он отметил, что в Харбине жила российская эмиграция. В Пекине можно посетить Запретный город, а также отправиться посмотреть Великую Китайскую стену. В Сиане туристы могут увидеть Терракотовую армию китайского императора. При этом Алексан Мкртчян назвал Урумчи «совсем другим Китаем».