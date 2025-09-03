Эксперт Мкртчян: туристам из РФ стоит посетить Шанхай и Макао без визы

Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян прокомменировал aif.ru данные о том, что власти Китая введут безвизовый режим для граждан РФ. Он перечислил места, которые стоит посетить путешественникам.
«Шанхай, крупный торговый город. Макао, крупный горный центр. Гонконг, город, который был около 100 лет под владычеством Великобритании. Интересно посмотреть тоже. Там Китай с английской культурой перемешан», — рассказал собеседник издания.
Алексан Мкртчян добавил, что туристам стоит посетить Харбин, Пекин, Сиань, Урумчи и Гуанчжоу, крупный портовый город. Он отметил, что в Харбине жила российская эмиграция. В Пекине можно посетить Запретный город, а также отправиться посмотреть Великую Китайскую стену. В Сиане туристы могут увидеть Терракотовую армию китайского императора. При этом Алексан Мкртчян назвал Урумчи «совсем другим Китаем».
«Урумчи — совсем другой Китай. Вообще другой Китай. Синьцзян-Уйгурский округ. То есть там Китай мусульманский, тоже интересно посмотреть», — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что власти Китая с 15 сентября введут на год пробный безвизовый режим для жителей России.