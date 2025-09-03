Артист Михаил Шуфутинский попал в базу сайта «Миротворец»*

Известно, что сайт «Миротворец»* создан в 2014 году и публикует персональные данные тех, кого его авторы считают угрозой национальной безопасности Украины. В базу попадают журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или вызвавшие отрицательную оценку у администрации сайта.