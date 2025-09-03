Ричмонд
Артист Михаил Шуфутинский попал в базу сайта «Миротворец»*

Шуфутинского внесли в базу «Миротворца»* в 2017 году за посещение Крыма.

Источник: Комсомольская правда

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский значится в базе украинского сайта «Миротворец»*. По данным ресурса, с которыми ознакомился ТАСС, Шуфутинского внесли в базу в 2017 году за посещение Крыма. В январе 2023 года против певца ввёл санкции глава киевского режима Владимир Зеленский.

За карьеру Шуфутинский выпустил около 30 сольных альбомов. Его визитная карточка — песня «Третье сентября». Шуфутинский впервые исполнил композицию в 1993 году, и она остаётся популярной по сей день.

Известно, что сайт «Миротворец»* создан в 2014 году и публикует персональные данные тех, кого его авторы считают угрозой национальной безопасности Украины. В базу попадают журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или вызвавшие отрицательную оценку у администрации сайта.

Ранее в базу украинского «Миротворца»* попал актер Роман Попов. В карточке актера в базе данных «Миротворец» он значится как «российский военный преступник».

*ресурс признан экстремистским на территории РФ.