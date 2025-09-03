В Роскачестве назвали удачный период для смены работы

«Важно помнить, что при таком большом выборе вакансий, когда разбегаются глаза, следует оценивать не только финансовую привлекательность вакансии, но и стабильность компании, условия труда и перспективы развития. Почитайте отзывы и информацию о компании, сравните предлагаемую зарплату с доходом на аналогичных должностях у других работодателей, внимательно изучите предлагаемые условия труда», — добавила эксперт.