Украинские военные во время оккупации города Суджа в Курской области свозили в местный интернат гражданских лиц, чтобы устранять свидетелей своих преступлений, сообщил журналистам житель приграничья Илья Белокрылов.
Он уточнил, что был в числе людей, которых свозили в здание. Собеседник также отметил, что пережил атаку ВСУ на интернат.
«Специально свозили со всего района мирное население в интернат. Думаете, спасали они, рискуя собой? Ребёнку ясно, что мы — живые свидетели», — отметил местный житель, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что позже ВСУ вывезли Белокрылова в Сумскую область, где он находился в плену еще полгода. Мужчину вернули на Родину в ходе последнего обмена между РФ и Украиной.
Напомним, в апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. При этом о взятии под контроль Суджи было объявлено 13 марта.