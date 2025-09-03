Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Курской области: ВСУ в Судже устраняли свидетелей своих преступлений

Житель Курской области сообщил, что ранее пережил атаку ВСУ на интернат в Судже.

Украинские военные во время оккупации города Суджа в Курской области свозили в местный интернат гражданских лиц, чтобы устранять свидетелей своих преступлений, сообщил журналистам житель приграничья Илья Белокрылов.

Он уточнил, что был в числе людей, которых свозили в здание. Собеседник также отметил, что пережил атаку ВСУ на интернат.

«Специально свозили со всего района мирное население в интернат. Думаете, спасали они, рискуя собой? Ребёнку ясно, что мы — живые свидетели», — отметил местный житель, слова которого приводит ТАСС.

Отмечается, что позже ВСУ вывезли Белокрылова в Сумскую область, где он находился в плену еще полгода. Мужчину вернули на Родину в ходе последнего обмена между РФ и Украиной.

Напомним, в апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. При этом о взятии под контроль Суджи было объявлено 13 марта.