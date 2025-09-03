Последние кадры: спасатель оценил все версии ЧП с Наговициной

Блогер и телеведущая Виктория Боня, которая добилась возобновления операции по спасению россиянки Натальи Наговициной с пика Победы, опубликовала в Сети новое видео с дрона. Аппарат запечатлел кадры с палаткой пропавшей альпинистки. На ролике она показана сразу с нескольких ракурсов.
Дрон кружил около семи минут.
Как сообщила Виктория Боня в Telegram, дрон запустили 2 сентября на высоту более семи тысяч метров к месту, где находится палатка Натальи Наговициной. Телеведущая попросила оператора дрона подольше покружить над этим местом, чтобы у альпинистки было время подать знак.
Аппарат летал около палатки в течение примерно семи минут. Однако это не дало результата — Наталья Наговицина не подала сигнала, что жива. В то же время ее тела не было видно.
Умерла одна в палатке.
Спасатель Денис Киселев прокомментировал в беседе с aif.ru новое видео с дрона. По его словам, альпинистка, вероятно, не стала пробовать покинуть палатку, а осталась внутри.
«Наговицина, вероятнее всего, находится в палатке. То, что на этом пике столько времени без еды, без воды, с травмами… Вряд ли она могла остаться живой до сих пор», — рассказал эксперт.
Ползла с горы, чтобы выжить.
Денис Киселев не исключил, что Наталья Наговицина попробовала спасти свою жизнь, покинув палатку. Вероятно, она могла ползти с пика Победы.
«Если действительно ее оставили в палатке с травмами, думать о том, что она уползла куда-то… Ну, может быть. Нет, это, конечно, такие версии красивые, что человек, борясь за свою жизнь, пополз куда-то. Не знаю, может быть», — отметил спасатель.
Смогла выбраться ползком с горы.
По словам Дениса Киселева, шансов выжить у Натальи Наговициной было больше оставаясь в палатке, чем если бы она решила покинуть ее и попытаться спуститься с горы.
«С серьезной травмой поставить палатку очень сложно. Снять ее, забрать с собой», — добавил собеседник издания.
Ждет помощи в палатке.
Денис Киселев внимательно посмотрел новое видео с дрона и определил, что на нем не видно признаков жизнедеятельности.
«Хорошо видно, что нет следов жизнедеятельности. То есть человеку, как ни крути, если жить, надо как-то готовить себе еду. Для этого нужна вода, для этого нужно топить снег. Видно, что около палатки снег не протоптан, никто его не забирал, он ветрами выдут», — сообщил он.
Денис Киселев подчеркнул, что Наталья Наговицина вряд ли смогла выжить.
Кто такая Наталья Наговицина.
Наталья Наговицина родилась в Пермской области 20 августа 1977 или 1978 года. Она работала в структуре ЦИК. В 2016 году Наталья увлеклась альпинизмом.
В августе 2025 года альпинистка участвовала в экспедиции на пик Победы в составе международной команды: россиянин Роман Мокринский, немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья. Впоследствии, 12 августа, во время спуска с горы Наталья Наговицина сломала ногу. Напарники оказали помощь и оставили ее под скалой на высоте более семи тысяч километров с палаткой, спальником и минимальным запасом еды, воды и газа.
Поиски и спасение Натальи были очень сложными. Вертолет, который вылетел к альпинистке, совершил жесткую посадку. Находившиеся на его борту люди пострадали. Итальянский альпинист Лука Синигалья погиб в ходе спасательной операции. Впоследствии Наталью Наговицину признали пропавшей без вести.
Что известно о восхождениях Натальи Наговициной.
Наталья Наговицина за свою карьеру совершила около 30 восхождений. В 2020-м она возглавила экспедицию на восточную вершину Эльбруса. В 2021 году, во время восхождения на Хан-Тенгри, муж альпинистки, Сергей, получил инсульт и впоследствии погиб на горе. Год спустя Наталья вернулась на Хан-Тенгри и установила памятную табличку.