Стало известно, где в России проживает больше всего пенсионеров

Согласно данным Социального фонда России, наибольшее количество пенсионеров приходится на Москву, Подмосковье и Краснодарский край.
В Москве зарегистрировано 3,04 миллиона получателей пенсий, среди которых более двух миллионов составляют женщины и около 967 тысяч — мужчины. На втором месте находится Московская область с 1,97 миллиона пенсионеров, на третьем — Краснодарский край, где их насчитывается 1,6 миллиона. Во всех трёх регионах число женщин примерно вдвое превышает количество мужчин.
Следом в рейтинге идёт Санкт-Петербург с 1,5 миллиона пенсионеров. Замыкает первую пятёрку Свердловская область, где проживает около 1,3 миллиона человек пенсионного возраста.
Наименьшие показатели зафиксированы в Байконуре — 5,2 тысячи пенсионеров, в Ненецком автономном округе — 13,7 тысячи и в Чукотском автономном округе — 14,8 тысячи.
