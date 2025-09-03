Стало известно, где в России проживает больше всего пенсионеров

В Москве зарегистрировано 3,04 миллиона получателей пенсий, среди которых более двух миллионов составляют женщины и около 967 тысяч — мужчины. На втором месте находится Московская область с 1,97 миллиона пенсионеров, на третьем — Краснодарский край, где их насчитывается 1,6 миллиона. Во всех трёх регионах число женщин примерно вдвое превышает количество мужчин.