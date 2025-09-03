Ричмонд
Си Цзиньпин: человечество стоит перед выбором между миром и войной

Си Цзиньпин уточнил, что китайская сторона выступает за мирное развитие.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что в настоящее время человечество оказалось вынуждено выбирать между миром и войной.

«Сегодня человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, взаимная выгода или игра с нулевой суммой. Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории», — сказал он в ходе выступления на параде в Пекине.

По словам Си Цзиньпина, китайская сторона выступает за мирное развитие, а также «прогресс человеческой цивилизации». Он подчеркнул, что КНР «работает с народами всего мира, чтобы создать сообщество единой судьбы».

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин на параде в Пекине поблагодарил ветеранов и призвал к единству. Он заявил, что история напоминает о взаимосвязанности государств и их общей судьбе.

