Си Цзиньпин: человечество стоит перед выбором между миром и войной

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что в настоящее время человечество оказалось вынуждено выбирать между миром и войной.
«Сегодня человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, взаимная выгода или игра с нулевой суммой. Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории», — сказал он в ходе выступления на параде в Пекине.
По словам Си Цзиньпина, китайская сторона выступает за мирное развитие, а также «прогресс человеческой цивилизации». Он подчеркнул, что КНР «работает с народами всего мира, чтобы создать сообщество единой судьбы».
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин на параде в Пекине поблагодарил ветеранов и призвал к единству. Он заявил, что история напоминает о взаимосвязанности государств и их общей судьбе.