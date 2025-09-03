Парад в Пекине завершился

В Пекине завершился парад, посвященный 80-летию победы над японскими захватчиками. Кульминацией торжества стал выпуск 80 тысяч «голубей мира», символизирующих стремление к миру. Акция ознаменовала окончание парада на площади Тяньаньмэнь.