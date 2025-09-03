Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парад в Пекине завершился

В Пекине завершился парад, посвященный 80-летию победы над японскими захватчиками. Кульминацией торжества стал выпуск 80 тысяч «голубей мира», символизирующих стремление к миру. Акция ознаменовала окончание парада на площади Тяньаньмэнь.

Срочная новость В Пекине завершился парад, посвященный 80-летию победы над японскими захватчиками. Кульминацией торжества стал выпуск 80 тысяч «голубей мира», символизирующих стремление к миру. Акция ознаменовала окончание парада на площади Тяньаньмэнь.