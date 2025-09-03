Ричмонд
Адвокат Молохов: Стрелков в колонии начал осваивать профессию электрика

В свободное время Стрелков ведет переписку с соратниками, отметил адвокат.

Источник: Аргументы и факты

Адвокат Александр Молохов рассказал aif.ru, что отбывающий наказание экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) получает в колонии новую профессию.

«Стрелков учится на электрика. Также он работает в швейном цеху. В свободное время ведет переписку с соратниками. Вся переписка проходит цензуру», — рассказал Молохов.

Ранее Молохов назвал вбросом появившуюся в Сети информацию о том, что у экс-министра обороны ДНР ухудшилось здоровье.

Напомним, сейчас Стрелков отбывает наказание в колонии № 5 Кирово-Чепецка Кировской области.

В январе 2024 года он был приговорен к четырем годам колонии общего режима. Стрелков обвинялся в призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.