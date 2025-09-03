Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал Си Цзиньпина передать привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну

Трамп заявил о заговоре, говоря о гостях на военном параде в Пекине.

Источник: Комсомольская правда

Комментируя военный парад в Пекине, президент США Дональд Трамп спросил, будет ли китайский лидер Си Цзиньпин говорить в своей речи о помощи Америки во время Второй мировой войны.

«Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить», — написал американский глава в аккаунте Truth Social.

Глава США пожелал Си Цзиньпину и китайскому народу великолепного праздника, одновременно упомянув в своем сообщении о присутствии на мероприятии российского и северокорейского лидеров — Владимира Путина и Ким Чен Ына.

«Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», — сообщил Трамп.

Однако что именно имел ввиду Трамп — неизвестно.

Накануне парада в интервью с радиоведущим Скоттом Дженнингсом Трампу задали вопрос, беспокоит ли его возможность сближения Китая и России против США на фоне саммита ШОС. Американский президент категорично заявил, что он «нисколько не обеспокоен» подобным сценарием.

При этом Трамп пояснил свою позицию, выразив уверенность в том, что ни Китай, ни Россия не решатся на применение военной силы против Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что такой шаг стал бы для этих стран самой серьезной ошибкой и имел бы для них последствия.

Напомним, что сегодня на площади Тяньаньмэнь в Пекине проходит военный парад в честь 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

В торжестве принимают участие руководители более 20 стран и правительств. Мероприятие собрало широкий круг мировых лидеров, что подчеркивает его значимость на международной арене.

Владимир Путин занял место по правую руку от Си Цзиньпина на пекинском параде, в то время как слева от китайского лидера расположился глава КНДР Ким Чен Ын. По сообщению телеканала CNN, диалог между тремя руководителями проходил в оживлённой атмосфере и сопровождался активной жестикуляцией.

Кроме этого, среди гостей присутствуют премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, а также президенты Ирана Масуд Пезешкиан, Монголии — Ухнаагийн Хурэлсух и Индонезии — Прабово Субианто. Кроме того, в числе участников значатся руководители Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также европейских стран — Словакии и Сербии.

Ранее KP.RU напомнил, что 2 сентября начался официальный визит, а Путина в Китай.

ПО ТЕМЕ.

Военный парад в Китае вызвал ужас Запада: марш самолетов, выжигатель мозгов, космическое оружие и крылатый меч.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше