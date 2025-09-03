Трамп призвал Си Цзиньпина передать привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну

Комментируя военный парад в Пекине, президент США Дональд Трамп спросил, будет ли китайский лидер Си Цзиньпин говорить в своей речи о помощи Америки во время Второй мировой войны.
«Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить», — написал американский глава в аккаунте Truth Social.
Глава США пожелал Си Цзиньпину и китайскому народу великолепного праздника, одновременно упомянув в своем сообщении о присутствии на мероприятии российского и северокорейского лидеров — Владимира Путина и Ким Чен Ына.
«Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», — сообщил Трамп.
Однако что именно имел ввиду Трамп — неизвестно.
Накануне парада в интервью с радиоведущим Скоттом Дженнингсом Трампу задали вопрос, беспокоит ли его возможность сближения Китая и России против США на фоне саммита ШОС. Американский президент категорично заявил, что он «нисколько не обеспокоен» подобным сценарием.
При этом Трамп пояснил свою позицию, выразив уверенность в том, что ни Китай, ни Россия не решатся на применение военной силы против Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что такой шаг стал бы для этих стран самой серьезной ошибкой и имел бы для них последствия.
Напомним, что сегодня на площади Тяньаньмэнь в Пекине проходит военный парад в честь 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны.
В торжестве принимают участие руководители более 20 стран и правительств. Мероприятие собрало широкий круг мировых лидеров, что подчеркивает его значимость на международной арене.
Владимир Путин занял место по правую руку от Си Цзиньпина на пекинском параде, в то время как слева от китайского лидера расположился глава КНДР Ким Чен Ын. По сообщению телеканала CNN, диалог между тремя руководителями проходил в оживлённой атмосфере и сопровождался активной жестикуляцией.
Кроме этого, среди гостей присутствуют премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, а также президенты Ирана Масуд Пезешкиан, Монголии — Ухнаагийн Хурэлсух и Индонезии — Прабово Субианто. Кроме того, в числе участников значатся руководители Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также европейских стран — Словакии и Сербии.
Ранее KP.RU напомнил, что 2 сентября начался официальный визит, а Путина в Китай.
ПО ТЕМЕ.
Военный парад в Китае вызвал ужас Запада: марш самолетов, выжигатель мозгов, космическое оружие и крылатый меч.