В Москве открыли наследственное дело после смерти композитора Щедрина

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Наследственное дело открыли в Москве после смерти советского и российского композитора Родиона Щедрина, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Щедрин Родион Константинович… Наследственное дело открыто», — говорится в материалах.
В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве.
Советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни в Германии в ночь на 29 августа. Согласно совместному завещанию с его женой — Майей Плисецкой, их совместный прах будет развеян над Россией.
Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыканта-теоретика. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. С началом Великой Отечественной войны его семью эвакуировали в Куйбышев. После возвращения в столицу он продолжил обучение в Московском хоровом училище, завершив его в 1950 году.
Среди самых известных сочинений Щедрина — Первая симфония (1958), балет «Конек-Горбунок» (1960), балет «Кармен-сюита» (1967), опера «Не только любовь» (1961), серия концертов для оркестра «Озорные частушки» (1963) и «Звоны» (1968), оратории «Поэтория» (на стихи поэта Андрея Вознесенского, 1968) и «Ленин в сердце народном» (1969).