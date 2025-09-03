Адвокат Молохов: Стрелков не отказался от намерения попасть в зону СВО

Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание в колонии, не отказался от намерения попасть в зону специальной военной операции, однако это невозможно в силу действующего законодательства. Об этом aif.ru рассказал адвокат экс-министра обороны ДНР Александр Молохов.
«Это невозможно в силу действующего законодательства. Попасть на СВО Игорь Стрелков может только в случае, если ему будет отменен приговор, либо его помилует президент. Других вариантов нет», — сказал Молохов.
Но желание у Стрелкова попасть на СВО есть, добавил его адвокат.
«Он всегда об этом говорил, и понимает прекрасно, что может принести пользу Родине, не будучи на работе в швейном цеху, а в зоне боевых действий», — отметил Молохов.
Ранее Молохов опроверг информацию о том, что у Стрелкова, отбывающего срок в колонии № 5 Кирово-Чепецка Кировской области, ухудшилось здоровье. Также адвокат рассказал об условиях его содержания.
Напомним, в январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима и запретил на три года администрировать сайты.
Он был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете». Поскольку Стрелков был осужден по «экстремистской» статье, для его отправки в зону СВО необходима либо отмена приговора, либо персональное помилование президентом.