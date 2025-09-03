Житель Суджи рассказал, как ВСУ убирали свидетелей своих преступлений

Ранее Белокрылов рассказывал, что Киев подготовил фальшивые документы для жителей приграничных районов Курской области. В этих документах содержались сведения о якобы самовольном пересечении ими границы, и даже присутствовали их подписи. По его мнению, такая мера была необходима украинским властям для того, чтобы не признавать факта нахождения мирных жителей в плену. При этом россиянам говорили, что их фактически спасают, перевозя на украинскую территорию.