Житель Суджи рассказал, как ВСУ убирали свидетелей своих преступлений

В 2024 году Белокрылов оказался в интернате и стал свидетелем атаки ВСУ на здание. Позже его вывезли из Курской области в Сумскую. В украинском плену он провёл ещё полгода. В результате последнего обмена между РФ и Украиной он вернулся на родину.
«Специально свозили со всего района мирное население в интернат. Думаете, спасали они (мирных жителей. — Прим. Life.ru), рискуя собой? Ребёнку ясно, что мы — живые свидетели», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Белокрылов рассказывал, что Киев подготовил фальшивые документы для жителей приграничных районов Курской области. В этих документах содержались сведения о якобы самовольном пересечении ими границы, и даже присутствовали их подписи. По его мнению, такая мера была необходима украинским властям для того, чтобы не признавать факта нахождения мирных жителей в плену. При этом россиянам говорили, что их фактически спасают, перевозя на украинскую территорию.