В МИД назвали последствия от возобновления прямого авиасообщения с США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что восстановление регулярного авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами стало бы важным символом начавшегося улучшения двусторонних отношений.
Кроме этого, на полях ВЭФ официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что вопрос возвращения конфискованной американскими властями российской дипломатической собственности продолжает оставаться одним из основных условий для полноценной нормализации отношений между двумя странами.
Ранее Захарова дала жесткую оценку заявлению президента Финляндии Александра Стубба о победе его страны во Второй мировой войне. В подробном ответе она проанализировала интервью финского лидера, указав на ключевые фактологические и исторические неточности в его словах.