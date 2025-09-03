Трамп: ВМС США убили 11 наркоторговцев в Карибском море

Соединенные Штаты провели военную операцию против международных наркоторговцев. Как заявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп, американские военные нанесли удар по судну, перевозившему наркотики.
По словам Трампа, судно принадлежало членам венесуэльского наркокартеля «Трен де Арагуа», которых он назвал «наркотеррористами». Инцидент произошел в международных водах Карибского моря, когда судно направлялось в сторону США.
В результате удара, по заявлению американской стороны, были ликвидированы 11 человек. Сообщается, что среди военнослужащих США потерь нет. Операция была проведена в зоне ответственности Южного командования ВС США (SOUTHCOM).
— В результате удара 11 террористов были убиты, — заключил Трамп.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США могут применить силу против Венесуэлы для борьбы с трафиком наркотических веществ. По словам Левитт, режим Николаса Мадуро — это «террористический наркокартель», а Мадуро является нелегитимным лидером страны.
22 августа администрация президента США Дональда Трампа развернула военно-морскую группировку из кораблей USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale к побережью Венесуэлы в рамках операции по противодействию наркоторговле и преступным группировкам.