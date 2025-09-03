Ричмонд
Тигр утащил в лес пожилого грибника в Индии

В Индии произошло нападение дикого хищника на человека: пожилой мужчина, отправившийся в лес на сбор грибов, стал жертвой бенгальского тигра.



Инцидент произошел, когда 65-летний Мангру Лал Саррат и двое его спутников находились в лесу. По словам очевидцев, на мужчину внезапно напал тигр и утащил его в чащу джунглей. Компаньоны не смогли ему помочь и вернулись в деревню за помощью.

На следующий день поисковый отряд рейнджеров обнаружил сильно поврежденные останки погибшего. Уточняется, что тигр успел частично съесть свою жертву. Из-за отсутствия дорог сотрудникам пришлось пройти 15 километров пешком, чтобы доставить тело в деревню, передает Times of India.

В китайском сафари-парке Badaling Wildlife World тигр напал на женщину, выходившую из автомобиля, и затем унес ее в сторону. Мужчина попытался помочь ей, но в этот момент второй тигр напал на мать пострадавшей. Хищник растерзал пожилую женщину, а ее дочь госпитализировали с тяжелыми ранами.

До этого в индонезийской провинции Риау редчайшие суматранские тигры напали на работника плантации и растерзали его. Суматранские тигры обитают исключительно на острове Суматра и отличаются меньшими размерами и повышенной агрессивностью.