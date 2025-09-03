Тигр утащил в лес пожилого грибника в Индии

В китайском сафари-парке Badaling Wildlife World тигр напал на женщину, выходившую из автомобиля, и затем унес ее в сторону. Мужчина попытался помочь ей, но в этот момент второй тигр напал на мать пострадавшей. Хищник растерзал пожилую женщину, а ее дочь госпитализировали с тяжелыми ранами.