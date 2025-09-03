В Москву вернётся тёплая погода: Синоптики обещают до +21 градуса 3 сентября

Ранее Life.ru писал, что синоптики пообещали москвичам бабье лето. Тёплая погода вернётся в столицу на выходных. Днём в субботу и воскресенье воздух прогреется до +23 градусов. Влияние скандинавского антициклона обеспечит столичному региону ясную погоду без осадков. Температурный фон сохранится в пределах 20−23 градусов тепла, что соответствует сезонной норме и даже немного превышает её.