Кто остался жив и как выглядят сегодня актёры «Улиц разбитых фонарей» спустя 30 лет

Анатолий Дукалис был душой команды — весёлый, надёжный товарищ, который мечтал о большой любви. Его смерть от рук бандитов стала ещё одним ударом для поклонников сериала «Улицы разбитых фонарей». Сергей Селин продолжил карьеру в похожих проектах — «Убойная сила», «Литейный», где его даже «повысили» до полковника ФСБ. Личная жизнь актёра складывалась непросто: два брака, трое детей и недавний развод с супругой, которая была моложе его на 24 года. От первого брака у него сын Прохор, от второго — дочь Мария и сын Макар. В начале 2024 года стало известно о расставании Сергея с женой Анной после 15 лет совместной жизни.