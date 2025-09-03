Захарова: прямое авиасообщение с США станет символом налаживания отношений

«Мы, со стороны России, активно выступаем за скорейшее восстановление прямого авиасообщения. Это не только символизировало бы укрепление связей между нашими странами, но и было бы с радостью воспринято гражданами обеих стран. Если говорить более прямо, то люди вздохнули бы с облегчением», — подчеркнула она.