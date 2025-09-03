В МИД рассказали, когда возможна встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио

Также на полях Восточного экономического форума Мария Захарова сообщила, что возобновление регулярных авиарейсов между Россией и США может стать значимым шагом на пути к нормализации отношений между двумя странами. По ее словам, восстановление транспортного сообщения стало бы важным символом позитивных изменений в отношениях стран.