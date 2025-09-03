В МИД рассказали, когда возможна встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с сенатором США Марко Рубио в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила, что расписание министра в настоящее время формируется и включает десятки запланированных встреч. Об этом Захарова рассказала на полях ВЭФ.
Напомним, что ВЭФ стартует 3 сентября и продлится до 6. Форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Тема в 2025 году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
Также на полях Восточного экономического форума Мария Захарова сообщила, что возобновление регулярных авиарейсов между Россией и США может стать значимым шагом на пути к нормализации отношений между двумя странами. По ее словам, восстановление транспортного сообщения стало бы важным символом позитивных изменений в отношениях стран.