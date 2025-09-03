Российский дрон сбросил бойцу бутылку воды в жару и снял его реакцию на видео

Ранее бойцы 6-й казачьей бригады продемонстрировали свои навыки в отработке тактики и маневров, которые впоследствии оказываются решающими в столкновениях с противником. На видео видно, как солдаты практикуются в условиях, приближённых к реальным боевым действиям. Они совершенствуют свои умения по зачистке окопов и блиндажей, а также ведут бой в лесистой местности.