Российский дрон сбросил бойцу бутылку воды в жару и снял его реакцию на видео

Реакция бойцы на воду. Видео © Telegram / 1-я ДРШБр Волки.
На кадрах, снятых с борта дрона, видно, как российский военнослужащий, чтобы получить груз, выбирается из укрытия и ловит сброшенную с воздуха пластиковую бутылку. Получив воду, боец выражает искреннюю радость, горячо благодарит оператора, прижимает бутылку к груди и целует её.
Как пояснили авторы канала, на передовой в подобных условиях вода приравнивается к жизни, что делает работу операторов дронов и подобные логистические операции крайне важными.
Ранее бойцы 6-й казачьей бригады продемонстрировали свои навыки в отработке тактики и маневров, которые впоследствии оказываются решающими в столкновениях с противником. На видео видно, как солдаты практикуются в условиях, приближённых к реальным боевым действиям. Они совершенствуют свои умения по зачистке окопов и блиндажей, а также ведут бой в лесистой местности.