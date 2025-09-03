Сумма ущерба по делу о хищении у бойцов СВО достигла трех миллионов рублей

Размер ущерба по делу организованной группы, занимавшейся хищением денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево, увеличился до трех миллионов рублей. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Павел Чигилейчик.
— Общая сумма ущерба возросла до трех миллионов рублей, — говорится в сообщении.
Он уточнил, что изначально речь шла о значительно меньшей цифре — ущерб не превышал одного миллиона рублей, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что организованное преступное сообщество, которое обвиняют в хищении денежных средств у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево, состояло из нескольких специализированных групп.
21 июня Басманный суд в Москве арестовал еще одного организатора хищений у военных спецоперации в аэропорту Шереметьево.
До этого стало известно, что водители в несколько раз завышали цены на услуги, спаивали, а затем обворовывали своих пассажиров. Подкупные сотрудники правоохранительных органов закрывали на это глаза. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.