Овчинский: 3,8 тысячи семей переехали в новое жилье по реновации в Люблине

С начала реализации программы реновации в Москве было передано для заселения 17 жилых комплексов, где новоселье уже отметили около четырех тысяч семей, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
В районе Люблино планируется расселение 152 старых домов, что позволит обеспечить новые квартиры для 29,7 тысячи жителей столицы.
«В районе Люблино переселение началось в 2021 году в новостройке на Люблинской улице. Новоселье отпраздновали уже 3,8 тысячи семей. Они переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой, не требующих дополнительного ремонта», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Большинство переселившихся воспользовались бесплатной помощью города при переезде, включая грузчиков и транспорт для перевозки вещей. Эта услуга доступна всем жителям, заключившим договор на новое жилье.
Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила о завершении строительства жилого дома в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы. Новый комплекс общей площадью свыше 31 тысячи квадратных метров расположен по адресу: улица Генерала Глаголева, дом 11, корпус 1. В здании находится 275 квартир с готовой отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. Благоустроенная придомовая территория включает две детские и одну спортивную площадки, а также удобный доступ к общественному транспорту, детским садам, школам и поликлиникам.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, с планом расселения 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации этой программы в два раза.