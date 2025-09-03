Овчинский: 3,8 тысячи семей переехали в новое жилье по реновации в Люблине

Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила о завершении строительства жилого дома в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы. Новый комплекс общей площадью свыше 31 тысячи квадратных метров расположен по адресу: улица Генерала Глаголева, дом 11, корпус 1. В здании находится 275 квартир с готовой отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. Благоустроенная придомовая территория включает две детские и одну спортивную площадки, а также удобный доступ к общественному транспорту, детским садам, школам и поликлиникам.