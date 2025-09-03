Захарова рассказала о мирных инициативах России по урегулированию конфликта на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. В интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме она подчеркнула, что РФ с самого начала предлагает все формы политического урегулирования.
Захарова сообщила, что российская сторона ожидает от Киева ответа на конкретное предложение о формировании рабочих групп. Речь идет о создании трех групп, которые будут заниматься политическими, военными и гуманитарными аспектами урегулирования.
«Наша страна последовательно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса и делает это с самого начала, предлагает все формы и возможности политического урегулирования», — заключила дипломат.
Как писал сайт KP.RU, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам очередной встречи в Стамбуле сообщил, что Украина согласилась рассмотреть предложение российской стороны по созданию рабочих групп. Помощник президента РФ отметил, что группы будут работать онлайн. По его словам, стороны договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так и оперативно на уровне рабочих групп.