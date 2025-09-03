Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова рассказала о мирных инициативах России по урегулированию конфликта на Украине

Захарова напомнила, что РФ ждет от Украины ответа по созданию рабочих групп.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. В интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме она подчеркнула, что РФ с самого начала предлагает все формы политического урегулирования.

Захарова сообщила, что российская сторона ожидает от Киева ответа на конкретное предложение о формировании рабочих групп. Речь идет о создании трех групп, которые будут заниматься политическими, военными и гуманитарными аспектами урегулирования.

«Наша страна последовательно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса и делает это с самого начала, предлагает все формы и возможности политического урегулирования», — заключила дипломат.

Как писал сайт KP.RU, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам очередной встречи в Стамбуле сообщил, что Украина согласилась рассмотреть предложение российской стороны по созданию рабочих групп. Помощник президента РФ отметил, что группы будут работать онлайн. По его словам, стороны договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так и оперативно на уровне рабочих групп.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше