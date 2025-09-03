Захарова рассказала о мирных инициативах России по урегулированию конфликта на Украине

Как писал сайт KP.RU, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам очередной встречи в Стамбуле сообщил, что Украина согласилась рассмотреть предложение российской стороны по созданию рабочих групп. Помощник президента РФ отметил, что группы будут работать онлайн. По его словам, стороны договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так и оперативно на уровне рабочих групп.