Китай на военном параде показал ядерную ракету с глобальным радиусом поражения

Китай продемонстрировал на военном параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C на жидком топливе — радиус ее поражения охватывает всю планету.

Ракета DF-5C — модернизированная версия одного из самых мощных арсеналов КНР. Она может нести разделяющиеся головные части индивидуального наведения. По словам комментатора мероприятия, это важное средство обеспечения стратегической безопасности и мира на планете, уточнили в РИА Новости.

В Пекине президент России Владимир Путин стал главным гостем на церемониях, приуроченных к 80-й годовщине победы над Японией и завершению Второй мировой войны. В МИД Китая подчеркнули, что визит российского лидера демонстрирует решимость обеих стран защищать итоги мировой войны.

Глава США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал председателя КНР Си Цзиньпина не забывать о помощи, оказанной США в годы Второй мировой войны. Помимо этого, он попросил китайского лидера передать приветствия Путину и главе КНДР Ким Чен Ыну.

