Китай на военном параде показал ядерную ракету с глобальным радиусом поражения

Ракета DF-5C — модернизированная версия одного из самых мощных арсеналов КНР. Она может нести разделяющиеся головные части индивидуального наведения. По словам комментатора мероприятия, это важное средство обеспечения стратегической безопасности и мира на планете, уточнили в РИА Новости.