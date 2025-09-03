Москвича обвинили в попытке совершения теракта с помощью беспилотников

Ранее Следственный комитет опубликовал видео допроса подростков, которые готовили теракт в Ижевске. Один из задержанных рассказал, что получил задание через мессенджер от некоего украинского куратора операции по имени Александр. В августе 2025 года при закладке устройства у проходной предприятия подростки задержаны сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.