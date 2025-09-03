Москвича обвинили в попытке совершения теракта с помощью беспилотников

Гособвинитель запросил 14 лет лишения свободы и штраф в 400 тысяч рублей. Подсудимый частично признал вину. Он утверждает, что посещал экстремистские сайты из любопытства и проводил аэросъёмку в личных интересах. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Евсеев работает водителем-экспедитором в компании по продаже химических реактивов. В состоянии алкогольного опьянения он подрался с прохожим и обратился в полицию, где и привлёк к себе внимание — инспектор обратил внимание на футболку с надписью «Украина» и проукраинские взгляды.
При обыске в квартире обнаружили 14 квадрокоптеров, пистолеты, патроны и флаги Украины. Также нашли материалы, которые можно использовать для создания взрывных устройств. Евсеев утверждал, что собирается переделывать травматическое оружие в боевое.
Ранее Следственный комитет опубликовал видео допроса подростков, которые готовили теракт в Ижевске. Один из задержанных рассказал, что получил задание через мессенджер от некоего украинского куратора операции по имени Александр. В августе 2025 года при закладке устройства у проходной предприятия подростки задержаны сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.