Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай на параде показал новую ядерную ракету с глобальным радиусом поражения

Китай показал на параде крылатые ракеты дальнего действия.

Источник: Комсомольская правда

Китай представил на военном параде в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны стратегическую ядерную межконтинентальную ракету DF-5C с радиусом поражения, охватывающим всю планету.

«Публике представлена стратегическая ядерная межконтинентальная ракета на жидком топливе Дунфэн-5С… Это важное средство устрашения и обеспечения безопасности государства и мира на планете», — заявил комментатор парада.

Кроме того, были представлены крылатые ракеты дальнего действия для военно-морских и военно-воздушных сил, в том числе Yunzhi-18C, Changzhen-20A и Changzhen-1000.

На параде также можно было увидеть гиперзвуковые ракеты, отличительными чертами которых являются высокая скорость полёта, мощность прорыва и высокая точность.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в военном параде. Российский лидер занял место по правую руку от председателя КНР Си Цзиньпина, а лидер КНДР Ким Чен Ын — по левую. Главы государств поприветствовали ветеранов, находящихся на трибунах.

ПО ТЕМЕ.

Военный парад в Китае вызвал ужас Запада: марш самолетов, выжигатель мозгов, космическое оружие и крылатый меч.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше