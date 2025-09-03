Китай на параде показал новую ядерную ракету с глобальным радиусом поражения

Китай представил на военном параде в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны стратегическую ядерную межконтинентальную ракету DF-5C с радиусом поражения, охватывающим всю планету.
«Публике представлена стратегическая ядерная межконтинентальная ракета на жидком топливе Дунфэн-5С… Это важное средство устрашения и обеспечения безопасности государства и мира на планете», — заявил комментатор парада.
Кроме того, были представлены крылатые ракеты дальнего действия для военно-морских и военно-воздушных сил, в том числе Yunzhi-18C, Changzhen-20A и Changzhen-1000.
На параде также можно было увидеть гиперзвуковые ракеты, отличительными чертами которых являются высокая скорость полёта, мощность прорыва и высокая точность.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в военном параде. Российский лидер занял место по правую руку от председателя КНР Си Цзиньпина, а лидер КНДР Ким Чен Ын — по левую. Главы государств поприветствовали ветеранов, находящихся на трибунах.
