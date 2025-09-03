Ефремов официально развелся со своей пятой женой Кругликовой после 23 лет брака

Актер Михаил Ефремов официально расторг брак с Софьей Кругликовой после 23 лет совместной жизни. Теперь бывшим супругам предстоит процесс раздела имущества. Об этом в среду, 3 сентября, сообщает Shot.
Отмечается, что фактически пара прекратила отношения несколько месяцев назад, однако юридически развод оформили только сейчас.
Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году, в семье родились трое детей — дочери Вера (2004) и Надежда (2007), а также сын Борис (2010). Несмотря на долгие годы скандалов, измен и проблем с алкоголем со стороны актера, Кругликова поддерживала мужа, в том числе после его заключения. В итоге брак все же завершился разводом, передает Telegram-канал.
Ефремов во время своего пребывания в тюрьме успел построить отношения с коллегой Дарьей Белоусовой: артистка даже приезжала к нему в колонию на свидания, которые длились не один день, утверждают СМИ. Слухи о романе пары уже ходили несколько лет назад, когда Ефремова после роковой аварии увозили на допрос из съемной квартиры. Хозяйка жилья рассказывала, что актер и Белоусова якобы нанесли ущерб помещению на сотни тысяч рублей. Что известно об актрисе и ее личной жизни — в материале «Вечерней Москвы».