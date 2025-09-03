Ефремов официально развелся со своей пятой женой Кругликовой после 23 лет брака

Ефремов во время своего пребывания в тюрьме успел построить отношения с коллегой Дарьей Белоусовой: артистка даже приезжала к нему в колонию на свидания, которые длились не один день, утверждают СМИ. Слухи о романе пары уже ходили несколько лет назад, когда Ефремова после роковой аварии увозили на допрос из съемной квартиры. Хозяйка жилья рассказывала, что актер и Белоусова якобы нанесли ущерб помещению на сотни тысяч рублей. Что известно об актрисе и ее личной жизни — в материале «Вечерней Москвы».