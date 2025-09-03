Ричмонд
Умер член Зала славы НБА и олимпийский чемпион Джордж Равелинг

Джордж Равелинг скончался в возрасте 88 лет.

Источник: Аргументы и факты

Джордж Равелинг, член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), скончался в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба организации.

Длительное время он боролся с онкологическим заболеванием.

С 1972 по 1994 год Равелинг занимался тренерской деятельностью, работая с университетскими командами. Он был ассистентом главного тренера сборной США, которая одержала победу на Олимпийских играх 1984 года.

Также он входил в тренерский штаб национальной сборной на Играх 1988 года, где американцы завоевали бронзовые медали. В 2015 году его включили в Зал славы НБА.

Ранее сообщалось, что звезда «Зеленой мили» и «Танцев с волками» Грэм Грин умер в возрасте 73 лет.