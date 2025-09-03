Ефремов официально развёлся с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака

О расставании Ефремова с женой стало известно в конце июля. По словам адвоката Жорина, процесс делёжки внушительного имущества Ефремова с женой при разводе будет следующим: если брачный контракт не был заключён, всё приобретённое в браке будет делиться поровну. При этом подаренное или полученное по наследству имущество не подлежит такому разделу.