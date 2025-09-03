Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев поприветствовали друг друга в Пекине во время торжественных мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны. Об этом стало известно благодаря видео, которое опубликовал канал Baku TV.
Отмечается, что лидеры стран обменялись кратким рукопожатием на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны. Кроме того, лидер России также кратко поприветствовал первого вице-президента Азербайджана, супругу Ильхама Алиева Мехрибан.
Нужно отметить, что в последние годы отношения между Москвой и Баку остаются напряженными. Но в МИД РФ подчеркивали, что дорожат дипломатическими отношениями с Азербайджаном и стремятся к их нормализации. В ведомстве уверены, что третьи лица пытаются помешать многолетней дружбе Москвы и Баку.