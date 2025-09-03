Нужно отметить, что в последние годы отношения между Москвой и Баку остаются напряженными. Но в МИД РФ подчеркивали, что дорожат дипломатическими отношениями с Азербайджаном и стремятся к их нормализации. В ведомстве уверены, что третьи лица пытаются помешать многолетней дружбе Москвы и Баку.