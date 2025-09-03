Суд обвинил Трампа в незаконном использовании одного из актов: что нарушил президент США

Напомним, Трамп заявлял о подготовке к крупнейшей в истории его страны депортации. Еще до этих слов США выдворили из страны рекордное за последние 35 лет число детей мигрантов: за один месяц (апрель 2025 года) выдворили более восьми тысяч детей.