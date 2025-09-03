Суд обвинил Трампа в незаконном использовании одного из актов: что нарушил президент США

Федеральный апелляционный суд США постановил, что американский лидер Дональд Трамп незаконно прибег к «Акту об иностранных врагах» 1798 года для депортации венесуэльцев. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебное решение.
В марте этого года, что администрация Трампа сообщила о депортации в Сальвадор примерно 300 предполагаемых членов венесуэльской преступной организации «Трен де Арагуа» для дальнейшего содержания их в тюрьме сроком на один год, пока США определяют их дальнейшую судьбу.
«Суд … заявил, что применение президентом Дональдом Трампом Акта об иностранных врагах для быстрой депортации предполагаемых членов венесуэльских банд является незаконным», — сообщает телеканал.
Как передает CNN, суд заблокировал применение акта в штатах Техас, Миссисипи и Луизиана.
Напомним, Трамп заявлял о подготовке к крупнейшей в истории его страны депортации. Еще до этих слов США выдворили из страны рекордное за последние 35 лет число детей мигрантов: за один месяц (апрель 2025 года) выдворили более восьми тысяч детей.