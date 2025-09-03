Ричмонд
Суд обвинил Трампа в незаконном использовании одного из актов: что нарушил президент США

Суд в США счел незаконным использование Трампом «Акта об иностранных врагах».

Источник: Комсомольская правда

Федеральный апелляционный суд США постановил, что американский лидер Дональд Трамп незаконно прибег к «Акту об иностранных врагах» 1798 года для депортации венесуэльцев. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебное решение.

В марте этого года, что администрация Трампа сообщила о депортации в Сальвадор примерно 300 предполагаемых членов венесуэльской преступной организации «Трен де Арагуа» для дальнейшего содержания их в тюрьме сроком на один год, пока США определяют их дальнейшую судьбу.

«Суд … заявил, что применение президентом Дональдом Трампом Акта об иностранных врагах для быстрой депортации предполагаемых членов венесуэльских банд является незаконным», — сообщает телеканал.

Как передает CNN, суд заблокировал применение акта в штатах Техас, Миссисипи и Луизиана.

Напомним, Трамп заявлял о подготовке к крупнейшей в истории его страны депортации. Еще до этих слов США выдворили из страны рекордное за последние 35 лет число детей мигрантов: за один месяц (апрель 2025 года) выдворили более восьми тысяч детей.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
