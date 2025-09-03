Умер Валентин Родионов, бывший гендиректор Третьяковской галереи

Валентин Родионов окончил Московский архитектурный институт в 1960 году. В 1993 году он был назначен генеральным директором Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея». Под его руководством была проведена масштабная реконструкция и реставрация комплекса зданий галереи.