Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Валентин Родионов, бывший гендиректор Третьяковской галереи

Бывший гендиректор Третьяковской галереи Валентин Родионов умер на 89-м году жизни.

Умер Валентин Родионов — бывший гендиректор Третьяковской галереи и академик Российской академии художеств. Сообщение о его смерти опубликовано в официальном Telegram-канале РАХ.

Родионов скончался на 89-м году жизни. О причинах смерти информации пока нет.

Российская академия художеств выразила глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Валентина Алексеевича. В сообщении подчеркивается, что отечественная культура понесла тяжелую утрату.

Валентин Родионов окончил Московский архитектурный институт в 1960 году. В 1993 году он был назначен генеральным директором Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея». Под его руководством была проведена масштабная реконструкция и реставрация комплекса зданий галереи.

Как KP.RU писал ранее, умер канадский актер Грэм Грин, известный по фильмам «Зеленая миля» и «Танцы с волками». Как сообщает издание The Guardian, артиста не стало в возрасте 73 лет в больнице Торонто после длительной болезни.