Умер Валентин Родионов — бывший гендиректор Третьяковской галереи и академик Российской академии художеств. Сообщение о его смерти опубликовано в официальном Telegram-канале РАХ.
Родионов скончался на 89-м году жизни. О причинах смерти информации пока нет.
Российская академия художеств выразила глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Валентина Алексеевича. В сообщении подчеркивается, что отечественная культура понесла тяжелую утрату.
Валентин Родионов окончил Московский архитектурный институт в 1960 году. В 1993 году он был назначен генеральным директором Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея». Под его руководством была проведена масштабная реконструкция и реставрация комплекса зданий галереи.
Как KP.RU писал ранее, умер канадский актер Грэм Грин, известный по фильмам «Зеленая миля» и «Танцы с волками». Как сообщает издание The Guardian, артиста не стало в возрасте 73 лет в больнице Торонто после длительной болезни.