Ефремов развелся со своей пятой женой после 23 лет брака

Михаил Ефремов и Софья Кругликова познакомились в начале 2000-х и поженились в 2002 году. За годы совместной жизни у пары родилось трое детей: дочь Вера (2004 год), дочь Надежда (2007 год) и сын Борис (2010 год). Кругликова долгое время поддерживала супруга, несмотря на его непростой характер, публичные скандалы и проблемы с алкоголем. Она также дождалась мужа после его заключения в колонии. Перед разводом актер успел отдохнуть и поправить здоровье в одном из санаториев Кисловодска, где провел курс лечения стоимостью около 300 тысяч рублей.