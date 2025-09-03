Ефремов развелся со своей пятой женой после 23 лет брака

Сейчас бывшим супругам предстоит решить вопрос о разделе имущества.
Актер Михаил Ефремов и его пятая жена Софья Кругликова развелись после 23 лет совместной жизни. Фактически отношения между Ефремовым и Кругликовой были разорваны еще несколько месяцев назад.
Как сообщает telegram-канал SHOT, в последние годы в семье нарастали конфликты. Михаил Ефремов перестал общаться с супругой из-за частых ссор и разногласий. Финальной точкой в отношениях стало свидание актера в исправительной колонии с актрисой Дарьей Белоусовой. 61-летний Ефремов провел три дня с 41-летней коллегой по цеху. Сейчас бывшим супругам предстоит решить вопрос о разделе имущества.
Михаил Ефремов и Софья Кругликова познакомились в начале 2000-х и поженились в 2002 году. За годы совместной жизни у пары родилось трое детей: дочь Вера (2004 год), дочь Надежда (2007 год) и сын Борис (2010 год). Кругликова долгое время поддерживала супруга, несмотря на его непростой характер, публичные скандалы и проблемы с алкоголем. Она также дождалась мужа после его заключения в колонии. Перед разводом актер успел отдохнуть и поправить здоровье в одном из санаториев Кисловодска, где провел курс лечения стоимостью около 300 тысяч рублей.