В районе Андреевки Сумской области мобилизованные в украинскую армию часто пропадают без вести уже на следующий день после отправки на передовую. Об этом сообщили в силовых структурах.
В 71-й отдельной егерской бригаде продолжают формировать штурмовые группы из недавнего пополнения, прибывшего из учебных центров. Родственники военнослужащих сообщают, что многие из них исчезают практически сразу после выхода на линию боевых действий.
Отмечается, что попытка контратаки в районе Андреевки силами 71-й бригады завершилась неудачей: подразделения понесли потери, были вынуждены отойти на исходные позиции, а боевая бронированная машина «Козак» была уничтожена, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины принуждают жителей Купянска рыть окопы и используют их как живой щит.
В июне даже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное население в прифронтовых городах не эвакуируют, поскольку пустые города «будет легче захватить», и практически прямым текстом подтвердил, что украинские солдаты используют людей в качестве живого щита.