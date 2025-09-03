Ричмонд
Глава УЕФА выступил против отстранения россиян от международных соревнований

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не поддерживает политику исключения российских команд из международных соревнований в связи с конфликтом на Украине.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не поддерживает политику исключения российских команд из международных соревнований в связи с конфликтом на Украине. По его словам, спортсмены не могут влиять на решения политиков.

В интервью изданию Politico Чеферин подчеркнул, что всегда был против запрета на участие спортсменов. Что может сказать спортсмен своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Сейчас российские спортсмены отстранены уже три с половиной года. Прекратились ли действия на Украине? Нет, отметил он.

Напомним, ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские клубы от участия в международных турнирах на неопределённый срок. Позже, в октябре 2023-го, Международная федерация футбола продлила это решение.

Ранее Чеферин говорил, что возвращение российских клубов возможно только после завершения конфликта.

Читайте также: Неожиданно озвучена реакция Александра Тихонова на приговор Бессебергу.

